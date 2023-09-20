Пахмутову будут сопровождать медики во время похорон Николая Добронравова

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«Александра Николаевна очень слаба и едва держится на ногах», — приводит слова окружения композитора «Утро.Ру».
По информации издания, несколько машин скорой помощи будут дежурить у места проведения церемонии прощания. Отмечается, что в зале рядом с Пахмутовой будет присутствовать врач, который сопроводит ее к гробу Добронравова.
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