Памятник Врангелю в Ростове-на-Дону снесли после жалоб коммунистов

Фото: istock / Ton Khivintsev
В Ростове-на-Дону снесли памятник барону Врангелю, который воевал с большевиками во время Гражданской войны.
Как сообщает телеграм-канал Don Mash, бюст простоял меньше двух месяцев. Бюст Врангеля открыли в начале ноября, в 106-ю годовщину Октябрьской социалистической революции. Монумент установили на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса по инициативе историко-просветительского общества имени императора Александра III.
Сторонники левых политических сил выступали против памятника, а в КПРФ установку бюста сочли за провокацию.
Ранее сообщалось, что в подмосковном селе Болдино установили памятник историку, государственному деятелю Петровской эпохи, основателю Екатеринбурга Василию Татищеву. На торжественное открытие приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник президента РФ, Владимир Мединский.
Читайте также:
Опрос: Для большинства россиян важна забота работодателя об их здоровье
В Минфине предложили снизить крепость алкогольного мороженого
Самый крупный айсберг на планете может прекратить своё существование
Сторонники левых политических сил выступали против памятника, а в КПРФ установку бюста сочли за провокацию.
Читайте также:
Опрос: Для большинства россиян важна забота работодателя об их здоровье
Самый крупный айсберг на планете может прекратить своё существование
Алина Юрчак