Панина* проверят на публичные призывы к терроризму в интернете

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Высказывания актера Алексея Панина* проверят на публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Российского актера могут привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также, за публичные призывы к террористической деятельности.
Поводом для проведения проверки стало интервью российского актера телеведущей Ксении Собчак. Панин* допустил ряд провокационных высказываний, чем заинтересовал органы прокуратуры.
По информации издания, ведомство усмотрело в словах актера призывы к восстанию в России и совершению террористических актов.
Читайте также:
Армянские общественники подадут жалобу на фронтмена Little Big Илью Прусикина*
СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении Михаила Светова*
Собчак заявила, что брать интервью у маньяков и других антигероев можно и нужно
*Признан иноагентом на территории РФ.
Поводом для проведения проверки стало интервью российского актера телеведущей Ксении Собчак. Панин* допустил ряд провокационных высказываний, чем заинтересовал органы прокуратуры.
Читайте также:
Армянские общественники подадут жалобу на фронтмена Little Big Илью Прусикина*
СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении Михаила Светова*
Собчак заявила, что брать интервью у маньяков и других антигероев можно и нужно
*Признан иноагентом на территории РФ.
Анастасия Крестьянова