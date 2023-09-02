Папа Римский в ходе поездки в Монголию заявил о важности построения мирного будущего

Папа Римский Франциск в ходе встречи с руководством Монголии сообщил о важности построения мирного будущего на фоне многочисленных мировых конфликтов. Об этом сообщает агентство ANSA.
Он выразил надежду на создание условий для мирного урегулирования конфликтов и пожелал, чтобы впредь любые разногласия между странами решались путём диалога.
Кроме того, Франциск призвал руководство Монголии вместе работать над построением мирного будущего. Он заявил, что страна идёт правильным путём в первую очередь потому, что отказалась от распространения ядерного оружия. По его словам, Монголия старается обеспечивать «мир во всём мире», что Ватикан также будет поддерживать.
Поездка Франциска в Монголию знаменательна, поскольку он стал первым Папой Римским, посетившим это страну. В государстве около 2 тысяч человек исповедуют католицизм. Дипломатические отношения Ватикана и Монголии были установлены в 1990 году.
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Кроме того, Франциск призвал руководство Монголии вместе работать над построением мирного будущего. Он заявил, что страна идёт правильным путём в первую очередь потому, что отказалась от распространения ядерного оружия. По его словам, Монголия старается обеспечивать «мир во всём мире», что Ватикан также будет поддерживать.
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Анастасия Чинкова