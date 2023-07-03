Папа римский осудил сожжение Корана в Швеции

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Папа римский Франциск осудил сожжение Корана перед мечетью с Стокгольме, сообщает «РИА Новости».
«Я чувствую гнев и отвращение к этим действиям. К любой книге, которую люди считают священной, нужно относиться с почтением в знак уважения к верующим. Свобода выражения никогда не должна использоваться как предлог для презрения других», - прокомментировал ситуацию Франциск.
Напомним, священную мусульманскую книгу в шведской столице сжег иммигрант из Ирана, прямо напротив главной мечети город. Причем, сделал он это в первый день одного из главных мусульманских праздников – Курбан-байрама. Свое надругательство иранец завершил тем, что вырвал из Корана несколько страниц, положил туда бекон, а затем поджег ее от сигареты.
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