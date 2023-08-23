Папы особенных детей теперь участвуют в проекте «Мамино время»

«Мамино время» — это уникальный проект, созданный для мам детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Совсем недавно наш полюбившийся проект «Мамино время» увеличил возможности — в проекте теперь участвуют и папы. Родители особенных деток вместе проводят время в рамках проекта: физические нагрузки, интересные мастер-классы и развлекательные мероприятия», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития региона рассказали, что в проекте «Мамино время» – более 1,7 тысяч участников. Это мамы детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья и среди них есть папы из Коломны, Раменского и Воскресенска, которые уже присоединились к проекту.









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