Парапсихолог Абравитова раскрыла, для кого опасна пятница 13-е

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Пятница 13-е покрыта тайнами и загадками. Многие люди боятся в этот день выходить из дома и ждут различных неприятностей. Парапсихолог Марианна Абравитова рассказала в эфире «Радио 1» о магической силе этого дня.
Число «13» воспринимается как неблагоприятное во многих культурах мира. Негативным отношением к нему славятся Гомер, Цицерон. Каббалисты считают, что Духов Зла тоже 13. Пятница, которая сегодня чаще всего воспринимается радостно как день, предшествующий выходным, исторически также считается неблагоприятным днём.
Однако на самом деле пятница, на которую выпадает 13-е число месяца не несёт никакой магической силы, отметила Марианна Абравитова. Она напомнила, что многое зависит от веры людей.
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Однако на самом деле пятница, на которую выпадает 13-е число месяца не несёт никакой магической силы, отметила Марианна Абравитова. Она напомнила, что многое зависит от веры людей.
«Считается, что в этот день нельзя из дома выходить, кирпич упадёт на голову, дорогу нельзя переходить, и всё плохое, что может с человеком произойти – в этом виновата “пятница 13-е”. Люди мнительные и они настолько свято начинают в это верить, пускают в это корни, что это становится частью их личности. Они начинают провоцировать вселенную на то, чтобы их теория подтвердилась», — сказала Марианна Абравитова.Парапсихолог также отметила, что по статистике в этот день действительно происходит много аварий. Однако всё это можно также объяснить психологией человека.
«Существует статистика, — учёные уже обращали на это внимание, — что в этот день действительно на 50 процентов больше аварий. Но это потому, что те самые мнительные люди настолько неуверенно себя чувствуют, что начинают быть неадекватными на дороге. Поэтому если вы мнительный человек, для вас “пятница 13-е” — это опасный день. Вы можете сидеть дома, и с вами всё равно что-нибудь произойдёт», — заметила специалист.В заключение специалист подчеркнула, что когда в такие суеверия верит множество людей, история обретает массовый характер, и к определённым датам, цифрам или дням недели действительно можно притянуть определённую энергию.
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Екатерина Шмакова