Паразиты, тревога, аллергия: Кинологи раскрыли, почему собака бегает за хвостом

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Когда собака начинает бегать за собственным хвостом, хозяину следует обратить на это внимание. Ведь это может говорить о наличии заболеваний. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Такое поведение может быть обосновано не только потребностью выплеснуть лишнюю энергию, но и болью или проблемами со здоровьем и психикой. Если со здоровьем любимца все хорошо, то такое поведение можно объяснить особенностями конкретной собаки. Такой питомец может быть чрезмерно возбудимым и компенсировать излишнее возбуждение необычной двигательной активностью», – рассказал Голубев.
РазвлечениеСпециалисты отмечают, что часто собаки гоняются за хвостом, чтобы развлечь себя. Если питомцу нечем себя занять, а хозяина нет рядом, то он может начать гоняться за хвостом. Таким образом собака избавляется от накопившейся энергии. Кинологи советуют обратить на такое поведение внимание и добавить в расписание дня больше активных игр.
Что делать, если собака перевозбудилась?
ПаразитыЕсли у собаки завелись блохи, это может сопровождаться сильным зудом. Пытаясь догнать собственный хвост и укусить его, питомец хочет немного облегчить чесотку. Понять, что у собаки появились паразиты, можно также по наличию тёмно-коричневых или чёрных пятен. Если проблема подтвердилась, кинологи рекомендуют помыть питомца с шампунем и обработать специальным средством от блох.
ВозрастЧаще всего погоня за хвостом встречается среди щенков. Малыши таким образом изучают окружающий мир и себя. Так питомец не только узнаёт что-то новое, но и пытается себя развлечь. С возрастом такое поведение пройдет без вмешательств из вне.
АллергияЕсли у собаки есть аллергия, она может начать гоняться за своим хвостом. Чтобы определить эту проблему, нужно внимательно его осмотреть: в некоторых местах шерсть выпадает клоками, на коже появляются покраснения или шелушения, собака постоянно чешется и вылизывает себя. В этом случае нужно обратиться за помощью к ветеринарному врачу, чтобы он назначил лечение.
ТревогаПостоянный стресс может стать причиной странного поведения питомца. В этом случае погоня за хвостом может успокаивать животное. Кинологи советует понаблюдать за питомцем, чтобы выявить причину тревоги. Как правило, как только исчезнет источник стресса, собака перестанет гоняться за хвостом.
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