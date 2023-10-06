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Паразиты, тревога, аллергия: Кинологи раскрыли, почему собака бегает за хвостом

Кинологи: собака может бегать за хвостом из-за паразитов
06 октября 2023, 13:05
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

Когда собака начинает бегать за собственным хвостом, хозяину следует обратить на это внимание. Ведь это может говорить о наличии заболеваний. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Такое поведение может быть обосновано не только потребностью выплеснуть лишнюю энергию, но и болью или проблемами со здоровьем и психикой. Если со здоровьем любимца все хорошо, то такое поведение можно объяснить особенностями конкретной собаки. Такой питомец может быть чрезмерно возбудимым и компенсировать излишнее возбуждение необычной двигательной активностью», – рассказал Голубев.

Развлечение

Специалисты отмечают, что часто собаки гоняются за хвостом, чтобы развлечь себя. Если питомцу нечем себя занять, а хозяина нет рядом, то он может начать гоняться за хвостом. Таким образом собака избавляется от накопившейся энергии. Кинологи советуют обратить на такое поведение внимание и добавить в расписание дня больше активных игр.
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Паразиты

Если у собаки завелись блохи, это может сопровождаться сильным зудом. Пытаясь догнать собственный хвост и укусить его, питомец хочет немного облегчить чесотку. Понять, что у собаки появились паразиты, можно также по наличию тёмно-коричневых или чёрных пятен. Если проблема подтвердилась, кинологи рекомендуют помыть питомца с шампунем и обработать специальным средством от блох.

Возраст

Чаще всего погоня за хвостом встречается среди щенков. Малыши таким образом изучают окружающий мир и себя. Так питомец не только узнаёт что-то новое, но и пытается себя развлечь. С возрастом такое поведение пройдет без вмешательств из вне.

Аллергия

Если у собаки есть аллергия, она может начать гоняться за своим хвостом. Чтобы определить эту проблему, нужно внимательно его осмотреть: в некоторых местах шерсть выпадает клоками, на коже появляются покраснения или шелушения, собака постоянно чешется и вылизывает себя. В этом случае нужно обратиться за помощью к ветеринарному врачу, чтобы он назначил лечение.

Тревога

Постоянный стресс может стать причиной странного поведения питомца. В этом случае погоня за хвостом может успокаивать животное. Кинологи советует понаблюдать за питомцем, чтобы выявить причину тревоги. Как правило, как только исчезнет источник стресса, собака перестанет гоняться за хвостом.

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В Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь
Алиханов: в Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно
06 октября 2023, 13:13

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Губернатор Антон Алиханов сообщил, что первое судно пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая. Об этом Алиханов написал в своем телеграм-канале.
«Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка – Санкт-Петербург», — написал Алиханов.

По словам губернатора, транспортные компании хотят сделать этот логистический путь постоянным. Он также отметил, что отправлять судна по такому пути выходит быстрее и дешевле, чем через Суэцкий канал.

Напомним, ранее Российский лидер Владимир Путин заявил, Россия и Китай планируют создать рабочий орган по проекту «Северный морской путь». По его словам, наблюдается потенциал для сотрудничества в этом вопросе.

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Чечня и Тыва стали лидерами среди регионов РФ по жизнеспособности общества
06 октября 2023, 13:11

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Лидерами регионов России в рейтинге по уровню жизнеспособности общества стали Чеченская Республика и Республика Тыва.
На третьем месте в рейтинге оказалась Республика Ингушетия. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Дагестан.

Отмечается, что национальный индекс ноосферного развития регионов России, который включает оценку субъектов страны по уровню жизнеспособности общества, был разработан В Государственном университете управления (ГУУ). Этот рейтинг предлагает новый взгляд на измерение сбалансированного развития регионов нашей страны.

«Национальный индекс ноосферного развития позволяет показать степень сбалансированности экономических, социальных и экологических аспектов развития регионов России. … Индекс показывает уровень сохранения и развития жизни, демографической жизнеспособности», — прокомментировал в беседе с RT ректор ГУУ Владимир Строев.

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#общество
#регионы
#россия
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В России стали чаще приглашать на работу пенсионеров
06 октября 2023, 13:09

Фото: istockphoto/insta_photos

Число вакансий, которые подходят сотрудникам пенсионного возраста, в сентябре выросло в 2,7 раза в сравнении с прошлым годом.
Такие данные приводят аналитики «Авито Работы», пишет «Лента.ру». Самый значительный рост запросов работодателей с сентября прошлого года произошёл в сегменте туризма и ресторанов. Более чем в 2 раза увеличилось число предложений о работе для пожилых в строительной отрасли и в сельском хозяйстве.
 
Размер зарплаты, которую предлагают сотрудникам старшего поколения, вырос на 15%, составив почти 60 тысяч рублей.
 
Аналитики отмечают, что на фоне значительного увеличения объёма соответствующих вакансий сотрудники с опытом сами стали чаще откликаться. За год в сфере бухгалтерии и образования число реакций увеличилось в 1,7 и 1,5 раза соответственно.

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#россия
#работа
#карьера
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Перечислены самые популярные схемы мошенничеств с использованием ботов
Киберэксперт Избаенков предупредил о схемах мошенничеств с использованием ботов
06 октября 2023, 13:02

Фото: istockphoto.com/NicoElNino

Директор по развитию направления кибербезопасности Артём Избаенков заявил, что наиболее распространёнными мошенническими схемами с использованием ботов являются создание липовых ботовых аккаунтов в соцсетях и фальшивых интернет-магазинов.
«Они используют эти аккаунты для рассылки спама, фишинга, а также распространения вирусов и вредоносного ПО», — пояснил в беседе с RT Избаенков.

Также мошенниками могут создаваться фальшивые отзывы о товарах и услугах.

По словам специалиста, следует также остерегаться поддельных электронных писем от имени известных банков и организаций с целью получения конфиденциальной информации.

Избаенков рекомендовал заботиться о своей цифровой безопасности, создавая везде надёжные пароли, не переходя по подозрительным и неизвестным ссылкам, а также внимательно проверять адреса сайтов.

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#кибербезопасность
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Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
МЧС: гололедица, ветер и дождь со снегом ожидаются в Москве в пятницу и субботу
06 октября 2023, 12:43

Фото: iStock/chris-mueller

Жителей столицы предупредили о резком ухудшении погоды с вечера пятницы, 6 октября, и вплоть до конца субботы, 7 октября, с гололедицей, дождем со снегом и ветром с порывами до 21 метра в секунду. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС РФ.
Сообщается, что ночью и рано утром в субботу температура воздуха составит  до -2…0 градусов, возможно образование гололедицы на дорогах. С 9 часов утра и до конца дня ожидается сильный дождь со снегом, порывы ветра достигнут 16–21 метров в секунду. 

Автомобилистам рекомендуют ехать медленно и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также следует избегать резких поворотов и обгонов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

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#минтранс
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В Клину пройдёт акция помощи бездомным животным
06 октября 2023, 12:31

Фото: istockphoto.com/Arina_Bogachyova

В подмосковном Клину состоится акция помощи бездомным животным «Лучший друг». Об этом сообщили в пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что акция будет проходить с 9 по 12 октября. Как передают «Вести Подмосковья» ко Всемирному дню защиты животных 4 октября. Желающие смогут помочь нуждающимся животным кормом, лекарствами, аксессуарами и игрушками.

Ранее в интернете распространился видеоролик, на котором отец с сыном спасают оленя, упавшего в воду после, вероятно, попытки спуститься к водоёму для того, чтобы попить. Как передают «Дни.ру», животное за рога вытянули из воды.

А работники Мособлпожспаса вызволили котёнка, который не мог выбраться из заброшенного сарая на территории садоводческого товарищества в Солнечногорском городском округе Подмосковья.

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#помощь
#благотворительность
#общество
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Российские медики жалуются на низкие зарплаты
06 октября 2023, 12:29

Фото: iStock/humonia

Российские медики в массовом порядке столкнулись с проблемой.
РЕН ТВ пишет, что зарплату медики получают вовремя, только меньше, чем рассчитывали. За последний год в нескольких российских регионах выплаты сократились почти в 2 раза. Издание рассказывает историю Ольги Шутовой, которая 23 года спасала жизни пациентов, а теперь вынуждена продавать им табак и алкоголь. Вместе с десятью коллегами фельдшер подала заявление на увольнение, когда подстанцию скорой помощи Глазова присоединили к Ижевску. Зарплата упала на 10 тысяч. Таким образом медики стали получать в 2 раза меньше, чем кассиры в алкомагазинах.
 
Местный Минздрав ответил, что за 4 месяца со скорой уволились 12 сотрудников. Но при этом данные о снижении зарплаты чиновники назвали не соответствующей действительности. По их словам, недовольным фельдшерам платили почти 50 тысяч. На снижение зарплат жалуются и медики из других регионов.  
 
«По факту, деньги, которые мы получаем, – нищенские, это прям слезки. Нас просто заваливают дисциплинарными взысканиями. У меня было дисциплинарное взыскание, которое я оспаривала в судебном порядке», –рассказывает фельдшер выездной бригады ССМП Владимира Елена Малышева.
Зарплата медиков складывается из трех частей. К окладу добавляют компенсационные выплаты: доплата за стаж, квалификацию и особые условия труда. Стимулирующие выплаты выплачивают по решению руководителя. Но дело в том, что на стимулирующие и приходится большая часть зарплаты.
 
Новую систему оплаты труда, где размер оклада должен стать основой частью заработной платы, начали разрабатывать в 2019 году. Внедрить планировалось в 2021 году, но планы изменила пандемия. Сейчас внедрение системы перенесено на 2025 год. Эксперимент пройдёт в 7 регионах. Таким образом оценят эффективность новой методики.

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#врачи
#медицина
#зарплата
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X5 Group начнет тестировать работу магазинов малого формата
06 октября 2023, 12:17

Фото: istock / monticelllo

Ведущая продуктовая розничная компания России X5 Group в скором времени начнет тестировании работы маленьких магазинов площадью от 90 до 150 кв. м с самым популярным ассортиментом их магазинов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на проведение ежегодной конференции X5 Dialog и слова директора по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов. Новые магазины будут называться «Около».

«Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы найти модель работы с этим сегментом. У нас есть небольшое подразделение X5 для бизнеса, где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. В ближайшие месяцы планируем запустить пилотный проект», - сообщил Салахутдинов.
Данный сегмент оценивается в 1,5-2 триллиона рублей, отметил директор.

X5 Group — крупнейшая российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы составлет 13,2 % на момент 2022 года. На конец июня 2023 года компания владела 22,7 тыс. магазинами.

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#магазины
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Нобелевскую премию мира присудили за защиту прав женщин
Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Мохаммади
06 октября 2023, 12:11

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргиз Мохаммади. Об этом объявил Норвежский нобелевский комитет.
Сообщается, что премия будет вручена за борьбу против угнетения женщин, а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». В этом году норвежский нобелевский комитет решил посвятить премию многочисленным иранцам, которые на протяжении 2022 года протестовали в Иране против ущемления прав женщин под лозунгом «Женщина – Жизнь – Свобода».

В этом году  размер премии составляет порядка одиннадцати миллионов шведских крон, что немного меньше миллиона долларов.

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#премия
#женщина
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