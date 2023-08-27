Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты

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С 1 сентября в Париже будет невозможно арендовать электрические самокаты. Об этом сообщает телеканал RTBF.
Запрет электросамокатов в городе поддержали 89% участвовавших в референдуме, который прошел апреля. Сообщается, что референдум был организован по причине проблем, которые создавались разбросанными по всему Парижу самокатами. Особую актуальность занимает вопрос безопасности пользователей электросамокатов.
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Екатерина Коршунова