Паркинг в 10А мкр. Реутова будет достроен компанией СЗ «ПСК НПО машиностроения»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Глава городского округа Реутов Станислав Каторов обсудил этапы завершения строительства подземного паркинга в микрорайоне 10А с руководителем «ПСК НПО машиностроения» Константином Байгушевым. Вместе они осмотрели территорию парковочного пространства и обсудили необходимые работы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Определены ориентировочные сроки и этапы завершения строительства подземного паркинга под домами №67 и №69 по Юбилейному проспекту, а также №52 по улице Октября. На торгах по банкротству подземный паркинг приобрёл застройщик «ПСК НПО машиностроения». Теперь коллеги приступят к замене заборов по территории наземного паркинга, установке камер видеонаблюдения и устройству освещения. До конца декабря будет устроена гидроизоляции верхней части паркинга. С жителями, которые ранее приобрели машиноместа, перезаключат договоры», – рассказал Каторов.Строительство подземного паркинга было заморожено несколько лет назад, а застройщик ООО «ЭкспертСтрой» обанкротился. Паркинг рассчитан на 1 547 машино-мест, из них 200 куплено жителями.
«Чтобы не доставлять дискомфорт нашим жителям при проведении строительных работ организуем подъезд специализированной техники со стороны Юбилейного проспекта. Вход с этой стороны улицы в детский сад «Теремок» будет закрыт, воспитанников будут провожать в сад и забирать из него через вход со стороны улицы Транспортной. Заезд для строительной техники будет оборудован специальными знаками», – подытожил Каторов.Читайте также:
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