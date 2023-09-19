Парковавшие машины у контейнерных площадок заплатили за лето более 1 млн рублей штрафов

Фото: ГУСТ МО
«Наказание нарушителей рублём составило 1 млн 128 тыс 500 рублей. Брошенные возле контейнерных площадок транспортные средства зачастую доставляют дискомфорт соседям, ведь такие преграды могут изменить график вывоза мусора», – сказала руководитель ГУИП в ранге министра Светлана Аипова.Она попросила очевидцев парковки возле контейнерных площадок, в зонах зелёных насаждений или на детских площадках записать короткое видео нарушения и указать координаты в разделе «Народный инспектор» на портале «Добродел». Далее обращение будет направлено на рассмотрение.
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