Парковавшие машины у контейнерных площадок заплатили за лето более 1 млн рублей штрафов

В рамках комплексного развития территории Группа компаний «Инград» построит школу на 1100 мест в квартале «Семейный» жилого комплекса «Одинград».

Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство образовательного учреждения, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В 3-этажном здании школы общей площадью 13,5 тысяч кв. метров будут учиться школьники с 1 по 11 класс.

В школе оборудуют комфортные современные классы, игровые комнаты, музыкальный кабинет, учительские, лаборантские, помещения медицинского блока, пищеблок и обеденный зал, библиотечно-информационный центр, медиатека, читальные залы, демонстрационное пространство с зоной авторского чтения, книгохранилище, актовый зал, два спортивных зала, раздевальные с душевыми и санузлами и другое.

Прилегающую территорию к школе благоустроят.

Школу планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

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