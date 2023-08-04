Парламентское собрание будет искать детей, которых увозили из ДНР в неизвестном направлении

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Парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей разберётся, где находятся сироты, которых увозили из ДНР. Об этом в своём Telegram-канале сообщила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Она отметила, что детей-сирот вывозили на Западную Украину, а затем в Европу, об их дальнейшем местонахождении ничего неизвестно. Сейчас комиссия ставит перед собой цель – найти этих детей, помочь их родственникам, а также обеспечить реабилитацию детям, пострадавшим от обстрелов.
Также она добавила, что комиссия вместе с советником главы ДНР по правам ребёнка Элеонорой Федоренко посетила обстрелянный ВСУ дом в Мариуполе. Там пропали без вести несколько семей, тел которых не нашли после разбора завалов. Родственники надеются, что они ещё живы.
Кузнецова заключила, что цель этой комиссии – это защита истины, и многие представители других государств поддерживают их в этом.
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Также она добавила, что комиссия вместе с советником главы ДНР по правам ребёнка Элеонорой Федоренко посетила обстрелянный ВСУ дом в Мариуполе. Там пропали без вести несколько семей, тел которых не нашли после разбора завалов. Родственники надеются, что они ещё живы.
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Анастасия Чинкова