Пассажирам аварийно севшего самолета выплатят по сто тысяч рублей

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«Договорились со страховой компанией "Альфа-страхование", каждому (пассажиру – ред.) будет выплачено 100 тысяч рублей как компенсация за испуг», - сказал Скуратов.
Напомним, во вторник, 12 сентября в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. По некоторым данным, в небе произошло возгорание одного из двигателей пассажирского самолета. Пассажиры эвакуировались при помощи надувных трапов. Посадка была осуществлена в поле.
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