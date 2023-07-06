Пассажирам ЦППК бесплатно раздадут питьевую воду

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В четверг, 6 июля, сотрудники АО «Центральная ППК» будут предлагать пассажирам питьевую воду в вечерний час пик, в связи с погодными условиями.
Сотрудники ЦППК будут предлагать питьевую воду пассажирам вокзалов: Ярославский, Савеловский, Курский, Казанский, Белорусский и Павелецкий. Также, питьевую воду будут предлагать на станциях Тушинская, Лобня, Железнодорожная, Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Одинцово, Пушкино, Раменское и Нижегородская, сообщает «Радио 1» пресс-служба АО «Центральная ППК».
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