Пассажирам рассказали, как упростит поездки новый МЦД-4

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил высокую явку на выборах в Химках, напомнив, что в муниципалитете открыты 118 избирательных комиссий. Об этом он рассказал в рамках своего визита на участок избирательной комисии, расположенный на территории учебно-тренировочного центра «Новогорск».