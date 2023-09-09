Пассажирам рассказали, как упростит поездки новый МЦД-4

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Новый диаметр МЦД-4 позволит на 40% сократить время в пути для жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает «Москва-24».
Его длина составляет 86 километров. На 18 из 36 станций можно сделать пересадку на метро и МЦК.
Благодаря МЦД-4 жители Москвы и области смогут быстрее добираться до 41 школы, 49 институтов, 40 музеев и 18 парков.
Кроме того, диаметр позволит разгрузить Солнцевскую, Арбатско-Покровскую, Филёвскую и Калининскую линии метрополитена.
Также пассажиры смогут сделать пересадки на семь городских вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Рижский, Савёловский и Белорусский.
В часы пик интервалы между поездами не будут превышать семи минут, что позволит пассажирам D-4 на 40% быстрее добираться до нужного места.
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Благодаря МЦД-4 жители Москвы и области смогут быстрее добираться до 41 школы, 49 институтов, 40 музеев и 18 парков.
Также пассажиры смогут сделать пересадки на семь городских вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Рижский, Савёловский и Белорусский.
В часы пик интервалы между поездами не будут превышать семи минут, что позволит пассажирам D-4 на 40% быстрее добираться до нужного места.
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Анастасия Чинкова