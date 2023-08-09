Пассажиры Московской области сэкономили более 40 млн рублей благодаря карте «Тройка»

Владельцы транспортной карты «Тройка» экономят средства благодаря скидке, которая после каждой 10 поездки увеличивается на 7%, при этом максимальная скидка составляет 35%. Чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит, сообщают «Радио 1» в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Уже два года в Подмосковье действует «Тройка». С момента запуска проекта в феврале 2021 года в Подмосковье совершено более 46 млн поездок, а с начала 2023 года порядка 19 млн», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области-министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.



Ежедневно, в Подмосковье пассажиры совершают около 95 тысяч поездок в день.



«Наша билетная система по праву считается одной из лучших в мире, и по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем расширять ее возможности, чтобы поездки становились только выгоднее. Так, оплачивая проезд картой «Тройка», пассажиры Московской области сэкономили более 40 млн рублей с начала 2023 года благодаря действующей в регионе системе лояльности. Благодарим лично губернатора Московской области А. Воробьева за сотрудничество», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Жители могут платить «Тройкой» на всех автобусных маршрутах в Подмосковье, а также платить «Тройкой» в МЦД, МЦК и метро и наземном городском и речном транспорте, в аэроэкспрессах, а также по карте «Тройка» можно приобрести билеты в музеи, на канатную дорогу на Воробьевых горах и в Московский зоопарк.

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