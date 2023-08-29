Пассажиры «РЖД» с 1 сентября смогут в течение 90 дней покупать билеты по старым документам

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«РЖД» обновили правила перевозки пассажиров, поэтому теперь в течение 90 дней после истечения срока действия паспорта или свидетельства о рождении можно купить билет по старому документу. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.
Также приобрести билет с 1 сентября текущего года можно не только по паспорту и свидетельству о рождении (для пассажиров, не достигших возраста 14 лет), но и по временному удостоверению личности гражданина РФ; удостоверению военнослужащего РФ и моряка; военному билету; документу, удостоверяющему личность осуждённого и др.
Кроме того, нововведениями вводится запрет на высадку безбилетного пассажира, не достигшего возраста 16 лет. Контролёры или сотрудники поездной бригады должны будут передавать несовершеннолетних сотрудникам полиции.
Помимо этого, с сентября изменятся и правила перевозки домашних питомцев. Теперь для небольших собак без клетки или контейнера действуют те же правила, что и для крупных, а именно, перевозка с выкупом отдельного купе.
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Кроме того, нововведениями вводится запрет на высадку безбилетного пассажира, не достигшего возраста 16 лет. Контролёры или сотрудники поездной бригады должны будут передавать несовершеннолетних сотрудникам полиции.
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Анастасия Чинкова