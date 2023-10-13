Пассажиры с начала года совершили 23 млн поездок на подмосковном электротранспорте

Фото: Минтранс МО
В Подмосковье с начала года пассажиры совершили более 23 млн поездок в троллейбусах и трамваях. Число желающих воспользоваться электрическим транспортом увеличилось почти на 3 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
В министерстве напомнили, что для оплаты проезда на электротранспорте можно воспользоваться банковскими или социальными картами, а также транспортными картами «Стрелка» или «Тройка».
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Лора Луганская