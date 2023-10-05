Пассажиры ЦППК стали на 25% чаще путешествовать с животными

Фото: ЦППК
В сентябре этого года пассажиры ЦППК вывозили домашних питомцев за город на 25% чаще, чем год назад. Такой статистикой поделились в пресс-службе компании. Там это объяснили в том числе тем, что тёплая осень продлила дачный сезон.
Увеличилось число поездок с домашними питомцами и летом. С июля по август их было 190 тыс. Прошлым летом насчитали 180 тыс таких путешественников. Самыми популярными направлениями, как и в прошлом году, стали Ярославское, Казанское и Курское.
Оформить билет для провоза домашнего животного хозяин может в кассе или в билетном автомате. Стоимость зависит от маршрута поездки и категории поезда и составляет 25% от полного разового билета. Для провоза животного на МЦД нужен только бесплатный билет.
Небольших животных можно перевозить в клетках, ящиках, корзинах или контейнерах размером не более 180 см по сумме трёх измерений. Кошек и мелких собак можно держать на руках. Крупные собаки могут ехать только в тамбуре. При этом все собаки должны быть на поводке и в наморднике.
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Оформить билет для провоза домашнего животного хозяин может в кассе или в билетном автомате. Стоимость зависит от маршрута поездки и категории поезда и составляет 25% от полного разового билета. Для провоза животного на МЦД нужен только бесплатный билет.
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Лора Луганская