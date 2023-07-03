Патриарх Кирилл: Ценности Запада противоречат божественному замыслу

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что продвигаемые Западом ценности бросают вызов христианским убеждениям и противоречат божественному замыслу. Об этом пишет ТАСС.
Он добавил, что все, что именуется ценностями, но при этом противоречит божественному замыслу — «есть дьявольское искушение», погибель, ложь и обман. Патриарх Кирилл пожелал всем сохранить веру в сердце, отметив, что именно она соединяет человека с богом.
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