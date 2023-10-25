Патриарх Кирилл: Эмигрировавшие на Запад часто приходят в церковь «поплакаться»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что люди, покинувшие Россию в поисках лучшей жизни на Западе, зачастую обращаются за помощью к церкви, так как после переезда не могут найти себе места. Об этом пишет РИА Новости.
«Ничего не получается, и начинается ностальгия. Чаще всего в ностальгии эти будущие «новые русские» приходят к дверям православных наших храмов помощи попросить — мы не отказываем, если есть такая возможность. Ну а кто-то — поплакаться: тоже не отказываем. Но как же тяжело смотреть на этих людей», — цитирует агентство слова патриарха Кирилла.
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