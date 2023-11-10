Патриарх Кирилл: Моего отца сослали на Колыму за слово «Бог» с заглавной буквы

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его отца Михаила Гундяева отправили в ссылку на Колыму за написание слова «Бог» с заглавной буквы. Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что этого оказалось достаточно для того, чтобы его отца отправили на пять лет на Колыму. Во время ссылки помогала мысль о том, что он отбывает наказание за веру, а не за преступление, добавил патриарх Кирилл.
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