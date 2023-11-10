Патриарх Кирилл: Моего отца сослали на Колыму за слово «Бог» с заглавной буквы

Во всем мире 10 ноября отмечается праздник, посвященный тем сотрудникам, без которых не может функционировать ни одна организация. В этот день профессиональное торжество отмечают бухгалтеры. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать праздник, какие существуют традиции, и как поздравляют специалистов.