Патриарх Кирилл: Называть себя русскими могут только православные люди

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Патриарх Кирилл в ходе проповеди в храме иконы Божией Матери «Все скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве заявил, что принадлежность к русскому народу сопровождается «глубокой православной верой». Он подчеркнул, что называть себя русскими могут только люди, посещающие храм. Об этом пишет РИА Новости.
«А те, кто говорят, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: «А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?» И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?», — цитирует агентство слова патриарха.
Он также отметил, что сегодня Россия является «оплотом православия в мире», и это время «нельзя проспать».
«А поможет нам Господь не упустить этого судьбоносного времени, которое даруется всем нам, еще раз подчеркну, для обновления нашей веры, для укрепления нашего национального и религиозного самосознания», — заключил патриарх Кирилл.
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