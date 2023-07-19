Патриарх Кирилл обратился к духовенству с призывом отказаться от роскоши

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Священнослужитель может устраивать свой быт любым достойным способом, подчеркнул патриарх Кирилл. Но это не должно превратиться в образ жизни, который материально контрастирует с бытом прихожан. Также патриарх предостерег священников от поступков, явно несовместимых со священным саном, напомнив о недопустимости надменного поведения клирика.
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