Патриарх Кирилл обратился к религиозным лидерам из-за приговора владыке Ионафану

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В общей сложности девять религиозных лидеров и представителей международных организаций получили послание от патриарха Кирилла. В их числе Папа Римский Франциск, Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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