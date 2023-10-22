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Патриарх Кирилл объяснил, как привлечь в церковь молодёжь

Патриарх Кирилл призвал не привлекать молодежь в церковь «строгими глазами»
22 октября 2023, 23:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что невозможно привлечь в храм молодых людей «строгими глазами и сморщенным лбом». Об этом пишет РИА Новости.

Патриарх отметил, что молодое поколение отличается энергичностью, жизнелюбием и весёлым нравом, поэтому молодёжь станет больше участвовать в служении церкви, если сможет слушать «исполненного радости и душевного света» архипастыря.

«Мраком никогда молодежь в храм не привлечешь, и строгими глазами, сморщенным лбом никогда не расположишь к себе молодого человека, который не ищет в церкви никакой скорби, потому что по природе своей расположен к радости», — цитирует агентство слова патриарха Кирилла.

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#храм
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#патриарх кирилл
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Каширяне могут получить услуги МФЦ в рамках выездного обслуживания
22 октября 2023, 23:05

Фото: iStock/ronstik

Жители Каширы могут получить услуги МФЦ в рамках выездного обслуживания, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«Мы делаем все, чтобы наши жители могли получать необходимые госуслуги более доступно. Сегодня это можно сделать не только при личном посещении МФЦ, но и воспользовавшись выездным обслуживанием», – прокомментировала ситуацию директор МФЦ Каширы Светлана Колосова.

Отмечается, что услуга по выездному обслуживанию оказывается на возмездной основе. Бесплатно ей могут воспользоваться только группы граждан, пользующиеся определенными льготами. 

Эта услуга была организована специально для того, чтобы сэкономить личное время каширян и сделать их жизнь более комфортной и лёгкой. 

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#мфц
#госуслуги
#кашира
#подмосковье
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Студенты колледжа «Московия» провели классные часы в школах Каширы
22 октября 2023, 22:54

Фото: iStock/Drazen Zigic

В школах Каширы Всероссийские классные часы провели студенты колледжа «Московия», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Студенты провели для школьников классные часы «Профессионалитет: Ты в хорошей компании!».

Основное внимание студенты уделили профессии «Сварщик ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)». Ученикам рассказали о преимуществах этой специальности, а также её высокой востребованности на рынке труда. 

Студенты пригласили школьников на День открытых дверей в «Московию». По словам обучающихся, поступление в колледж - это отличная возможность не только освоить профессию, но и реализовать свои самые смелые планы и мечты. 

Школьникам подробно рассказали о всех нюансах, которые необходимо учесть, чтобы поступить учиться в колледж.

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#подмосковье
#школьники
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В Кашире прошла тренировка по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
22 октября 2023, 22:24

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В подмосковной Кашире провели штабная тренировка по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывом бытового газа, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Тренировку по ликвидации последствий, связанных со взрывом бытового газа в жилых домах, лично проконтролировал заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников.

В тренировке поучаствовали сотрудники Территориального управления №12 ГКУ МО «Мособлпожспас», АО «Мособлгаз», МБУ «Благоустройство», а также ОМВД по городскому округу Кашира.

Участники тренировки отработали все возможные ситуации, которые могут возникнуть при ликвидации последствий ЧП, в том числе, связанные со спасением людей из-под завалов и оказанием первой помощи пострадавшим. 

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#газ
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В Кашире завершился ремонт в подъездах многоквартирных домов
22 октября 2023, 22:11

Фото: iStock/Aguus

В 2023 году в Кашире отремонтировали 26 подъездов в многоквартирных домах, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Ремонт в подъездах провели в рамках государственной и муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». 13 подъездов отремонтировали за счет бюджетных средств Московской области, остальную половину привели в порядок на внебюджетные деньги. 

При этом, в микрорайоне Кашира-3 по программе софинансирования провели ремонт в 13 подъездах. В них установили современные светильники с датчиками движения, а также новые оконные блоки и тамбурные двери. 

Отмечается, что за 2022 год в Кашире отремонтировали 20 подъездов в многоквартирных домах.

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#ремонт
#кашира
#подмосковье
#подъезды
#дома
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Озвучено имя победителя первого этапа конкурса «Педагогический дебют» из Каширы
22 октября 2023, 21:59

Фото: iStock/Tatiana Maramygina

В Кашире подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2023», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В первый этап конкурса прошли восемь молодых педагогов из Каширы.

Напомним, конкурсантов ждет три отборочных этапа. На первом педагогам будет необходимо представить презентацию и рассказать о своем опыте профессиональной деятельности. Затем участники проведут перед жюри открытый урок со своими учениками. И наконец, на третьем этапе, учителей ждет публичное выступление.

В результате, победителем стала Анастасия Константиновна Агабабова, учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». Именно она будет представлять Каширу на областном этапе конкурса. 

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#педагоги
#конкурс
#подмосковье
#кашира
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Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» продолжает сбор гумпомощи для бойцов СВО
22 октября 2023, 21:08

Фото: iStock/Prostock-Studio

Каширское подразделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» продолжает сбор гуманитарной помощи для передачи бойцам на СВО, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Все желающие поддержать наших солдат, которые прямо сейчас несут службу на полях специальной военной операции могут принести продукты питания, личной гигиены, медикаменты, одежду, а также другие предметы первой необходимости.

Помимо сбора гуманитарной помощи, каширские волонтеры также активно плетут маскировочные сети для участников спецоперации. Каширяне также могут поучаствовать в изготовлении армейского душа и пошиве амуниции.

«Главное помнить, что, только объединившись и приложив все усилия, мы сможем помочь тем, кто защищает нашу страну!», - напомнили в каширской администрации.

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Глава Каширы Михаил Шувалов провёл прием в формате выездной администрации
#волонтеры
#сво
#военные
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Глава Каширы Михаил Шувалов провёл прием в формате выездной администрации
22 октября 2023, 20:57

Фото: iStock/seb_ra

В Кашире состоялся еженедельный прием в формате выездной администрации, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Встреча состоялась в территориальном отделе Топкановский, а провёл её глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Помимо Шувалова, во встрече также приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, заместители Главы округа, представители депутатского корпуса и профильные специалисты. 

Каширяне смогли задать главе города все вопросы, касающиеся благоустройства, ремонта дорог и ЖКХ. 

«Дал поручение установить перильное ограждение между тротуаром и проезжей частью вблизи местного детского сада, а также провести мероприятия по благоустройству территории учреждения», - прокомментировал ситуацию Шувалов.

Отмечается, что все озвученные жителями вопросы были приняты в работу.

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Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги
Развожаев: воздушная тревога отменена, она длилась более получаса
22 октября 2023, 20:41

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Об этом Развожаев написал в телеграм-канале.
По словам губернатора, тревога длилась более получаса. Отмечается, что движение по Крымскому мосту восстановлено.

Напомним, движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, 22 октября. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области. 

Ранее ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.

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#губернатор
#движение
#больницы
#тревога
#ракеты
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На Крымском мосту второй раз за день перекрыли движение автотранспорта
22 октября 2023, 20:34

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, 22 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
В сообщении водителей автотранспорта просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Также власти города сообщили, что в Севастополе объявлена воздушна тревога.

Ранее губернатор Владимир Сальдо заявил, что три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области.

Напомним, ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.

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#губернатор
#больницы
#тревога
#ракеты
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