Патриарх Кирилл объяснил, как привлечь в церковь молодёжь

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что невозможно привлечь в храм молодых людей «строгими глазами и сморщенным лбом». Об этом пишет РИА Новости.
«Мраком никогда молодежь в храм не привлечешь, и строгими глазами, сморщенным лбом никогда не расположишь к себе молодого человека, который не ищет в церкви никакой скорби, потому что по природе своей расположен к радости», — цитирует агентство слова патриарха Кирилла.
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