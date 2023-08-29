Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Кремля в Москве

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В понедельник, 28 августа, Патриарх Кирилл освятил воссозданную икону Спаса Нерукотворного, расположенную на внутренней стороне Спасской башни Кремля в Москве. Об этом пишут «Известия».
Спустя сто лет, в 2023 году, были воссозданы семь надвратных икон. Эскизы воссоздаваемых образов с целью соблюдения исторической достоверности разрабатывались на основе рисунка 1860-х годов и фотографий начала 20 века.
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