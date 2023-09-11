Патриарх Кирилл освятил новый благовестный колокол в Звенигороде

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В России редким литейным производством колоколов занимаются всего несколько заводов. И только одному предприятию – в Тутаеве, удаётся делать колокола по старинным технологиям, которые применялись несколько веков назад.
Оригинал колокола-благовестника был отлит по указу царя Алексея Михайловича в 1668 году мастером Александром Григорьевым. Осенью 1941 года его взорвали прямо на колокольне, когда вражеская армия подступала к Звенигороду. Точную копию колокола весом 38 тонн установят на звоннице Саввино-Сторожвского монастыря в честь 625-летия Саввинской обители.
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