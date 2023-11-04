Патриарх Кирилл показал утерянную 100 лет назад икону Казанской Божией Матери

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Патриархии РПЦ
В Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл продемонстрировал оригинальную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной более 100 лет назад.
РИА Новости пишет, что именно эта икона была в ополчении Минина и Пожарского.
Он отметил, что икона спасла русский народ от иностранной интервенции. Патриарх Кирилл назвал образ национальной святыней.
Напомним, 4 ноября отмечается день, который посвящен иконе Казанской Божией Матери, одной из самых почитаемых икон в православии.
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«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин», - сказал Патриарх Кирилл.
Напомним, 4 ноября отмечается день, который посвящен иконе Казанской Божией Матери, одной из самых почитаемых икон в православии.
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Мария Фирсова