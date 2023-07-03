Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем освобождения Минска от фашистов

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днем освобождения Минска от фашистов в 1944 году, сообщает «РИА Новости».
«Сердечно поздравляю вас и всех жителей республики с днем освобождения Минска от фашистских захватчиков», - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте РПЦ.
Патриарх отметил, что народ Белоруссии стремится сохранить богатое духовное наследие и верность высоким нравственным идеалам. Он также выразитель Лукашенко признательность за стремление к «развитию церковно-государственного диалога».
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