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Патриарх Кирилл поздравил женщин с Днем матери

26 ноября 2023, 16:13
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех матерей с Днем матери и отметил их вклад в жизнь общества. Соответствующая информация опубликована на сайте РПЦ.

«Конечно, значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание», — говорится в публикации.

Патриарх отметил, что этот праздник является отличной возможностью поблагодарить матерей, выразив им своё уважение и признание. Он подчеркнул, что почитание родителей — важная составляющая всех культур и религий.

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#материнство
#патриарх кирилл
#россия
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На Севастополь надвигается «шторм века»
26 ноября 2023, 16:09

Фото: istockphoto/Liubov Polozhentseva

Жителей Севастополя предупреждают об ухудшении погоды.
В МЧС сообщают о том, что надвигается «шторм века». Он разыграется в Черном море.

Местных жителей попросили не находиться рядом с фасадами домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами линии электропередач (ЛЭП). Также людей призвали не приходить на причалы, скалы и крутые берега рядом с водой. А лучше вообще не выходить из дома. 

Коммунальные службы начали работать в усиленном режиме.

«Шторм века начнется после 18 часов воскресенья, 26 ноября, – его пик ожидается с 21:00 по 00:00», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что проливные дожди, которые сопровождались ураганными ветрами, обрушились сразу на несколько провинций на юге и юго-западе ​Турции. 

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#шторм
#непогода
#крым
#севастополь
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Москву накроет «чёрная метель»
26 ноября 2023, 15:58

Фото: istockphoto/Nastco

Москву вечером 26 ноября накроет «чёрная метель».
Порыва ветра будут достигать до 17 м/с, вырастут сугробы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы!» — предупредил москвичей синоптик. 
По словам Тишковца, это случится из-за балканского циклона, который набирает силы в западной акватории Черного моря. За сутки он совершил стремительный 1000-километровый марш-бросок, а 27 ноября уже будет над Брянщиной и спровоцирует штормовую погоду.

В Москве снегопад начнется вечером 26 ноября, а в ночь на 27 ноября и утром станет экстремальным. 

«Может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% от месячной нормы. Будет побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности. Он держится с 1977 года», — рассказал Евгений Тишковец.
По данным специалиста, снежный покров увеличится до 23 см. Это превышает норму в 3 раза.

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#снег
#зима
#снегопад
#новости
#погода
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У папы Римского диагностировали воспаление легких
26 ноября 2023, 15:32

Фото: istockphoto/wildpixel

Несмотря на проблемы со здоровьем, понтифик не отказался от планов поехать в Дубай.
1 декабря в Дубае состоится климатическая конференция ООН. 

«Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца.), потому что у меня эта проблема с воспалением легких», —сказал папа Римский верующим в своём воскресном обращении, пишет РИА Новости. 
Вчера сообщалось, что 86-летний папа римский Франциск прошёл компьютерную томографию.

Также глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что папа Римский Франциск не провёл вчера утренние аудиенции из-за легкого гриппа, пишет ТАСС.

В субботу в графике понтифика была встреча с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

6 ноября папа римский Франциск во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана также сетовал на недомогание.

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#новости
#здоровье
#политика
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В Госдуме раскритиковали футболистов, не желающих помогать армии
Журавлёв раскритиковал футболистов, не желающих помогать армии
26 ноября 2023, 11:23

Фото: istockphoto/Pixfly

Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») подверг критике футболистов, которые не желают помогать армии и жертвовать часть своей «баснословной зарплаты» на нужды специальной военной операции.
По словам Журавлёва, он не припоминает случаев, когда футболисты отдавали часть зарплаты на нужды СВО.

«Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры»,- высказал своё мнение Журавлев РИА Новости.
«Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?»,- уточнил Алексей Журавлев. 
Журавлев вспомнил, что был сыгран благотворительный матч, где принимали участие футбольные ветераны. Против профессионалов играла команда из дивизии им. Дзержинского, которая состояла из бойцов, вернувшихся с передовой.

«Но вовсе не подразумевая, правда, что вырученные от матча средства пойдут на СВО»,-уточнил Журавлев. 
Журавлев задаётся вопросом, где тот футболист, который бы горячо приветствовал СВО и записался на фронт добровольцем.

Ранее Журавлев предлагал запретить государственному бюджету и крупным отечественным корпорациям содержать российские футбольные клубы, а вместо этого направлять деньги на нужды СВО.

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#футбол
#спорт
#сво
#спортсмены
#госдума
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Учёный Железнов заявил, что астероид Апофис способен сбить космический спутник
26 ноября 2023, 10:28

Фото: istockphoto/Nastco

Астероид Апофис пролетит в 2029 году рядом с Землей.
Вероятно, он не заденет орбиту геостационарных спутников, но существует вероятность того, что один из аппаратов будет сбит.
Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

«Скорее всего, он пролетит мимо, никого не собьет. Космос —большой, а объекты — маленькие. Надо также понимать, что спутники движутся над экватором, у которого все-таки большой наклон орбиты», — рассказал Николай Железнов. 
По мнению учёного, если Апофис заденет орбиту спутников, то из строя выйдет «максимум какой-нибудь один» космический аппарат. Это не приведет к серьёзным последствиям на Земле.

По последним расчетам, астероид Апофис, который открыли в 2004 году, 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии 32 тысячи км от Земли. Примерно на таком отдалении летают геостационарные спутники.

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#земля
#планета
#спутник
#общество
#наука
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Российские компании планируют повысить зарплаты сотрудникам
26 ноября 2023, 09:47

Фото: istockphoto/Evgeniia Iakimenko

Половина российских компаний в скором времени повысят зарплаты своим сотрудникам.
Такие данные следуют из опроса компании Superjob, пишет РБК. 

По данным исследования, 28% опрошенных компаний не собираются индексировать оклады работников. А вот сотрудники (49% респондентов) рассчитывают на повышение заработной платы или индексацию уже в следующе году.

При этом большинство отечественных компаний в течение нынешнего года повышали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая компания собирается это сделать в ближайшем будущем. 

Ранее юрист Красовская перечислила условия, чтобы получить три зарплаты в декабре.

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#карьера
#работа
#сотрудники
#зарплата
#общество
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Юрист Красовская перечислила условия, чтобы получить три зарплаты в декабре
26 ноября 2023, 09:36

Фото: istockphoto/Sunan Wongsa-nga

Россияне могут получить в декабре сразу три зарплаты — 12-ю, 13-ю и 14-ю.
Условия для их получения перечислила ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская, пишет «Прайм».

По словам Красовской, начисление сотрудникам дополнительных окладов в завершении года — это добровольная инициатива работодателей. Понятие 13-й зарплаты, которая равна окладу, было закреплено законодательно в советские времена, а в российском Трудовом кодексе такого понятия нет. При этом некоторые организации выплачивают работникам такие выплаты или годовые премии в качестве стимула. 

Зачастую правила начислений дополнительных выплат прописаны во внутренних документах. Например, они могут исчисляться в процентах от оклада или прибыли фирмы, а могут быть фиксированными. 

«Если работник мог претендовать на 13-ю зарплату, но уволился до конца года, то он вправе на неё рассчитывать, когда это предусмотрено договором. Ее можно получить при увольнении либо уже после, вместе с остальными сотрудниками», — напомнила юрист Оксана Красовская. 
Иногда компании с большой прибылью устанавливают и 14-ю зарплату. Деньги выплачивают работникам, которые отличились и достигли высоких результатов. 

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#карьера
#работа
#зарплата
#новый год
#сотрудники
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Минобороны сообщило о запуске ракеты «Союз» с военным спутником
С космодрома Плесецк запущена ракета «с космическим аппаратом в интересах МО РФ»
26 ноября 2023, 02:35

Фото: istockphoto/Vladimir_Zapletin

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк «с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ». Об этом сообщили в военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, пуск состоялся в субботу, 25 ноября, в 23:58 с испытательного космодрома Минобороны в Архангельской области.

Предыдущий запуск такой же ракеты-носителя с космодрома «Плесецк» в военных целях осуществлялся 27 октября. Тогда на орбиту также был выведен военный спутник.

А за день до того, 26 октября 2023 года, президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном развитию космической отрасли, заявил о необходимости в кратчайшие сроки значительно увеличить состав российской орбитальной группировки. Глава государства также намерен в ближайшее время встретиться с молодыми российскими учеными. Темой разговора будет развитие отечественной ракетно-космической отрасли.

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#ракета
#спутник
#минобороны рф
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В Крыму суд прекратил дело против мобилизованного из-за его смерти
26 ноября 2023, 02:17

Фото: iStock/Michał_Chodyra

Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части по ч. 5 ст. 337 УК РФ в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Об этом сообщается в постановлении суда, на которое ссылается РБК.
Согласно документу, 17 января Акуренко «без уважительной причины» не пришел в воинскую часть. Через два месяца его задержали. Дело против него поступило в суд 8 августа, а уже через три дня, 11 августа, подсудимый умер.

Суд не пояснил, по какой причине и при каких обстоятельствах он ушел из жизни. В судебном постановлении отметили только, что дело прекращено из-за смерти мобилизованного. Ходатайство подала адвокат Акуренко, но государственный обвинитель его поддержал.

Ранее в Бурятии на 5 лет осудили за дезертирство мобилизованного, который инсценировал собственную смерть. Зоригто Арабжаев, мобилизованный в сентябре прошлого года, отправился в зону проведения СВО. В марте он вернулся домой в 10-дневный отпуск. Однако по прошествии этого времени на фронт не вернулся. Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца. Позднее выяснилось, что документ подделан – Арабжаев приобрёл его у неизвестного продавца. В мае сотрудники полиции вновь прибыли к нему домой и обнаружили мобилизованного живым. После этого его задержали.

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#суд
#смерть
#мобилизация
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