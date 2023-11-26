Патриарх Кирилл поздравил женщин с Днем матери

Фото: сайт Кремля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех матерей с Днем матери и отметил их вклад в жизнь общества. Соответствующая информация опубликована на сайте РПЦ.
«Конечно, значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание», — говорится в публикации.
Патриарх отметил, что этот праздник является отличной возможностью поблагодарить матерей, выразив им своё уважение и признание. Он подчеркнул, что почитание родителей — важная составляющая всех культур и религий.
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