Патриарх Кирилл призвал россиян сохранять единомыслие

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Патриарх призывает одуматься тех, кто взял в руки оружие и готов направить его против своих собратьев.
Ранее президент Владимир Путин назвал действия по расколу единства отступничеством. Владимир Путин заявил, что «то, с чем мы столкнулись — это предательство». По его словам, власти не допустят повторения раскола в России.
«Мы защитим народ», - заявил Владимир Путин.
Также президент отметил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, ВС получили соответствующие приказы».