Патриарх Кирилл призвал защищать Отечество, как это делал Александр Невский

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным с призывом защищать Родину, как это много веков назад делали князь Александр Невский и император Пётр Первый. Патриарх заявил об этом после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге, пишет Life.ru.
«Храните веру православную, в ней наше спасение, в ней спасение России. Храните Отечество наше, оберегайте его, а когда наступает необходимый час силой защищать его, идите на эту защиту, как шёл Александр Невский, как шёл в том числе и государь император Пётр Великий, и многие другие выдающиеся деятели России», — цитирует издание слова священнослужителя.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что нужно любить Отечество, ограждать его от врагов, и созидать благополучную жизнь для нынешнего и будущих поколений.
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