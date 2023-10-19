Патриарх Кирилл раскрыл, что уничтожает каноническую украинскую церковь

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Отмена многовековой русской культуры ведёт к уничтожению канонической Украинской православной церкви. Об этом в рамках фестиваля «Вера и слово» сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви на территории страны. За принятие этой меры выступили 267 народных депутатов, в то время как против проголосовали лишь 15.
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Анастасия Чинкова