Патриарх Кирилл раскрыл, что уничтожает каноническую украинскую церковь

Уточняется, что пользователям предлагается купить специальные наборы, с которыми они смогут играть. А деньги, полученные компанией от продажи, пойдут на закупку машин скорой помощи для Украины.В компании отметили, что игровые наборы смогут приобрести игроки World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.Также студия Wargaming заявила, что за прошедшие полгода пожертвовала один миллион долларов на закупку медицинского оборудования и помощи пострадавшим на Украине. Также были переданы средства на помощь мирному населению страны.Напомним, что разработчик популярной игры продал свой российский и белорусский бизнес в июле 2022 года. Его приобрёл бизнесмен Малик Хатажаев.Южная Корея намерена выделить Украине средства на восстановление после конфликтаВ Германии выступили против поставки Украине лишающих страха препаратов Политолог Дудаков: В приоритете у США Израиль, а