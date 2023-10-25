Патриарх Кирилл рассказал, к чему приведёт засилье гастарбайтеров в России

Фото: сайт Кремля
Чем больше будет влияние гастарбайтеров, тем выше риск потерять идентичность.
Так считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передаёт агентство «Интерфакс». По его мнению, мигранты далеки от российского народа в вере и культуре, поэтому власти должны принять решение об ограничении приема в страну такого количества приезжих.
По словам патриарха, можно потерять страну, если вера и культура иностранцев будет доминировать в России. Патриарх Кирилл призывает политиков подумать, как решить проблему мигрантов.
По данным специалистов Федерального агентства по делам национальностей, больше половины приезжих отказываются жить по российским законам.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что люди, покинувшие Россию в поисках лучшей жизни на Западе, зачастую обращаются за помощью к церкви, так как после переезда не могут найти себе места.
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По словам патриарха, можно потерять страну, если вера и культура иностранцев будет доминировать в России. Патриарх Кирилл призывает политиков подумать, как решить проблему мигрантов.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что люди, покинувшие Россию в поисках лучшей жизни на Западе, зачастую обращаются за помощью к церкви, так как после переезда не могут найти себе места.
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Мария Фирсова