Патриарх Кирилл решил, что «слишком дорогому кресту» не место в его келье

Фото: сайт Кремля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что передал подаренный ему драгоценный крест храму Христа Спасителя. Об этом пишет РИА Новости.
«Я принял решение в день Воздвижения Креста передать его в наш храм Христа Спасителя. Пусть он осеняет вас Божественной милостью и любовью», — цитирует агентство слова патриарха Кирилла.
Читайте также:
Патриарх Кирилл призвал защищать Отечество, как это делал Александр Невский
Церковь поможет ветеранам СВО и их семьям в предоставлении медицинской помощи
Патриарх Кирилл призвал пересмотреть статус Санкт-Петербурга
Диана Аванесян