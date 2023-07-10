Патриарх Кирилл: Россия удерживает мир от пришествия антихриста

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«Многие люди, в том числе на Западе, с большим вниманием и надеждой взирают на Россию как на последний оплот. <...> Россия становится удерживающей (2 Фес. 2:7) от тотального господства зла, то есть пришествия Антихриста», — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви после проведенного им так называемого чина малого освящения храма на Валааме.По словам Кирилла, необходимо осознавать, что на РПЦ в нынешние времена лежит ответственность не только за свою страну и свой народ, но и за весь мир. Но при этом, как отметил патриарх, для церкви наступило «особое время возможностей» по духовному возрождению России и ее граждан, в том числе и за счет условий благоприятствования со стороны государства.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что продвигаемые Западом ценности бросают вызов христианским убеждениям и противоречат божественному замыслу
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