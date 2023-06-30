Патриарх Кирилл встретился с посланником Ватикана по Украине

Фото: Фотобанк Московской области
Папский посланник по вопросам урегулирования на Украине прибыл в Москву для встречи с патриархом Кириллом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 29 июня, встретился с папским посланником по вопросам урегулирования украинского конфликта кардиналом Маттео Дзуппи. Патриарх Кирилл заявил, что церкви совместными усилиями могут послужить делу мира и справедливости. Об этом пишет РИА Новости.
Митрополит подчеркнул важность того, чтобы все силы мира объединились и поспособствовали предотвращению вооруженного конфликта на территории Украины.
Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник, 27 июня, и остановился в апостольской нунциатуре.
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Митрополит подчеркнул важность того, чтобы все силы мира объединились и поспособствовали предотвращению вооруженного конфликта на территории Украины.
«Папа Римский очень хотел, чтобы я встретился с патриархом Кириллом и узнал его мнение о ситуации, в которой мы находимся», — отметил в свою очередь посланник Ватикана.
Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник, 27 июня, и остановился в апостольской нунциатуре.
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Диана Аванесян