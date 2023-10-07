Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с 71-летием





Церковный иерарх отметил вклад российского лидера в сохранение суверенитета страны. Глава Русской православной церкви (РПЦ) также поблагодарил Владимира Путина за деятельную и неустанную заботу о социально-экономическом развитии страны и благосостоянии ее граждан, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ.Патриарх Кирилл подчеркнул, что Путину пришлось встать у руля государственного управления Россией в переломный момент ее исторического бытия. За годы, прошедшие под управлением нынешнего президента России произошли поистине эпохальные перемены, которые преобразили жизнь страны и людей, населяющих ее.Глава РПЦ также отметил высокий уровень церковно-государственных взаимоотношений и поблагодарил Владимира Путина за внимание к служению Церкви и поддержку различных инициатив по возрождению и созиданию общенациональных православных святынь.