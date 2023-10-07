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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с 71-летием

07 октября 2023, 15:23
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Сегодня, 7 октября, свой 71-й день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Главу государства поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Церковный иерарх отметил вклад российского лидера в сохранение суверенитета страны. Глава Русской православной церкви (РПЦ) также поблагодарил Владимира Путина за деятельную и неустанную заботу о социально-экономическом развитии страны и благосостоянии ее граждан, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что Путину пришлось встать у руля государственного управления Россией в переломный момент ее исторического бытия. За годы, прошедшие под управлением нынешнего президента России произошли поистине эпохальные перемены, которые преобразили жизнь страны и людей, населяющих ее.


Глава РПЦ также отметил высокий уровень церковно-государственных взаимоотношений и поблагодарил Владимира Путина за внимание к служению Церкви и поддержку различных инициатив по возрождению и созиданию общенациональных православных святынь.
#жизнь
#рпц
#страны
#патриарх кирилл
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НТИ: российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для управления БПЛА
07 октября 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Иван Родионов

Российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для навигации беспилотников, который в 10 раз чувствительнее тех, которые установлены сейчас в большинстве БПЛА. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
Студенты Томского государственного университета в рамках акселерационной программы федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» создали новейший, более точный гироскоп для БПЛА.

Отмечается, что алмазный гироскоп, в отличие от классического, более дешёвый, но при этом даёт более точные показатели, обладает высокой теплопроводностью и радиационной стойкостью.

Лидер проекта Ольга Лыга добавила, что такое устройство позволит вывести работу беспилотников в экстремальные условия, например, в среду с очень низкой или высокой температурой. По её словам, аппарат сможет работать даже в космическом пространстве.

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#беспилотник
#студенты
#разработки
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Российский союз туриндустрии обратился к россиянам, находящимся в Израиле
РСТ: рейсы российских авиакомпаний в Израиль выполняются с задержками
07 октября 2023, 14:22

Фото: iStock/andriano_cz

Информация о пострадавших в Израиле россиянах не поступала, а рейсы российских авиакомпаний выполняются с задержками. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Напомним, что в субботу, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства наносятся массированные ракетные удары. Сообщается о сотнях пострадавших и десятках погибших. 

В РСТ призвали россиян, находящихся на территории Израиля, постоянно отслеживать информацию и выполнять требования местных властей. Также важно следить за данными Министерства экономического развития РФ и Министерства иностранных дел РФ. 

В союзе отметили, что рейсы российских авиакомпаний выполняются в Израиль с задержками. По данным табло аэропорта Бен-Гурион, вылеты российских самолётов проходят согласно расписанию, задержки наблюдаются только на прилёт.

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#авиарейсы
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Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил Владимира Путина с 71-летием
07 октября 2023, 13:48

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сегодня, 7 октября, исполняется 71 год президенту России Владимиру Путину. Свои поздравления по случаю дня рождения направил российскому лидеру губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
От себя и от лица всех жителей Подмосковья глава региона пожелал президенту крепкого здоровья, сил, энергии и успехов в достижении всех важнейших для страны целей. Андрей Воробьев отметил, что региональные власти и все жители Московской области всегда чувствуют поддержку и участие главы российского государства.

Губернатор поблагодарил Владимира Путина за доверие и подчеркнул, что очень им дорожит. Также он выразил российскому президенту благодарность за то, что самые сложные вопросы, которые беспокоят простых людей в каждой российской семье всегда находят поддержку у главы государства.

«Гордимся нашим президентом!» — написал Андрей Воробьев в конце обращения.

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#день рождения
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Погранслужба Литвы не пустила в страну рекордное количество мигрантов
На границе с Белоруссией не пропустили 54 мигрантов, желавших проникнуть в Литву
07 октября 2023, 13:01

Фото: iStock/Aguus

Литовские пограничники за сутки пресекли попытки проникнуть в страну 54 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Служба охраны госграницы при МВД Литвы.
Уточняется, что такой показатель стал максимальным с начала этого года.

В ведомстве подчеркнули, что последний раз такое количество мигрантов, нелегально пытавшихся перейти литовско-белорусскую границу, наблюдалось в ноябре прошлого года. Тогда число нелегалов составило 57 человек.

Ранее соседнее государство Латвия также заявило о большом наплыве мигрантов. Президент Эдгарс Ринкевичс заявил о готовности страны полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией.

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#белоруссия
#литва
#граница
#мигранты
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Ученые создали точнейшую карту затонувшего материка Зеландия
07 октября 2023, 12:32

Фото: istockphoto/Nastco

Ученые считают Новую Зеландию лишь малой частью огромного осколка Гондваны, почти полностью скрытого под водой. С помощью морских экспедиций и данных космических спутников удалось воссоздать точную карту затонувшего материка.
Много миллионов лет назад на Земле был один гигантский материк Гондвана, объединявший Африку, Южную Америку, Антарктиду и Австралию. Постепенно под воздействием тектонических и геомагнитных процессов внутри планеты он распадался на отдельные части, сообщает РИА Новости. Около 80 миллионов лет назад, когда по Земле еще бродили динозавры, восточная окраина огромного континента испытала мощное растяжение и ее буквально разорвало на блоки: Австралию, Антарктиду и самый южный материк — Зеландию. 

Новозеландский ученый Ник Мортимер, посвятивший жизнь исследованию региона, в своей статье рассказал, что с морских подводных плато Кэмпбелл и Челленджер, расположенных по обе стороны от Новой Зеландии, во время экспедиций специальными земснарядами были подняты образцы горных пород, позволяющие определить границы затонувшего материка. Позже Мортимер и его коллега Хамиш Кэмпбелл издали книгу «Зеландия: мы открыли континент», где подробно описывались очертания затонувшего материка, приводились данные о его площади и рельефе и даже была отображена его подробная карта. Публикация вызвала настоящую мировую сенсацию в научном сообществе.

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#плато
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МИД РФ: журналист Гасюк благополучно вернулся в Россию после нападения на Кипре
МИД РФ: Россия ответит на недопустимое отношение к журналистам в странах НАТО
07 октября 2023, 11:04

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Корреспондент «Российской газеты» Александр Гасюк, на которого напали кипрские полицейские, благополучно вернулся в Россию. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.
Напомним, что полицейские на Кипре напали на российского журналиста около дома, где он проживает с семьёй. В результате нападения, Гасюк получил травмы. Причиной такого поведения полицейских стала их уверенность в том, что журналист проживает на территории государства нелегально. Они также угрожали ему депортацией.

В российском ведомстве отметили, что во все профильные международные организации будет направлена информация о недопустимом отношении к российским журналистам, которое наблюдается в странах НАТО. 

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#россия
#мид рф
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В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог
В Москве ночью проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог
06 октября 2023, 23:27

Фото: Минтранс МО

Первую противогололедную обработку дорог в Москве проведут в ночь на субботу. Это решение было объявлено в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Согласно прогнозу синоптиков, из-за дождя и ожидаемого понижения температуры воздуха до минус 2 градусов в ночь на субботу и утром возможно образование гололедицы на дорогах. В связи с этим прогнозном было принято решение провести первую в текущем сезоне противогололедную обработку дорог.

Особое внимание будет уделено состоянию опасных участков на улично-дорожной сети, таких как мосты, тоннели, низинные места, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, а также площадки торможения на остановках общественного транспорта.

Планируется начать работы по противогололедной обработке примерно в 3:00 утра в субботу. Водителей просят проявить максимальное внимание, соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и не создавать препятствий для коммунальных служб.

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1,2 тонн плодов собрали в Подмосковье в ходе акции «Тут едут яблоки и арбузы!»
06 октября 2023, 22:58

Фото: МинЖКХ МО

В ходе экологической акции «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!» собрали 1,2 тонн плодов. В этом году она длилась более 1,5 месяцев – с 8 августа до 30 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Акцию традиционно проводят в последний месяц лета и первый месяц осени. Цель – не допустить на придомовых контейнерных площадках навалов сезонных отходов. Дачники, садоводы и продавцы овощей могли отправить избытки урожая яблок и арбузов прямо на переработку.
 
«В этом году за время акции участники сдали на переработку более 2 тыс кубометров плодов, а это почти 1200 тонн или 27 железнодорожных полувагонов. Все сданные жителями яблоки и арбузы направили на вторничную переработку для нужд сельского хозяйства: на корм свиньям или на производство компоста», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
 
В ходе акции региональные операторы расставили на территории Подмосковья специальные бункеры для сбора фруктов и ягод. Все адреса были размещены на их сайтах. Также бункеры были установлены на площадках для сбора крупногабаритного мусора проекта «Мегабак».

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#подмосковье
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Для пригородных поездов Ленинградского направления временно изменят расписание
06 октября 2023, 22:07

Фото: МТППК

Для пригородных поездов Ленинградского направления с 6 по 12 октября изменится расписание на участке Елизаровка – Вышний. Причина – проведение работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Пригородные поезда на участке Москва – Тверь и Москва – Конаково, а также на участке Тверь – Бологое Московское и Тверь – Торжок будут ходить по изменённому расписанию. Часть поездов будет отменена.
Вместо отменённых пригородных поездов на участке Калашниково - Лихославль с 6 по 12 октября назначили компенсационные автобусы», – уточнили ведомстве. 
Пассажиров заранее попросили планировать поездки и уточнять расписание на сайте.
 
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