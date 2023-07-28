Патрушев заявил, что зерна в России хватит и на потребление, и на экспорт

Фото: kremlin.ru
Зерна в России достаточно, чтобы помочь странам Африки, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в интервью SHOT.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад препятствовал безвозмездной передаче зерна для нуждающихся жителей африканских стран. По словам главы РФ, из 262 тысяч тонн удобрений, до Африки доехало всего 20 тысяч тонн.
«Зерна в России достаточно, чтобы помочь странам Африки. Урожая хватит и на собственное потребление, и на экспорт», - прокомментировал ситуацию Патрушев.
Владимир Путин, в рамках саммита Россия-Африка, сообщил, что общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов.
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«Зерна в России достаточно, чтобы помочь странам Африки. Урожая хватит и на собственное потребление, и на экспорт», - прокомментировал ситуацию Патрушев.
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Евгения Парфентьева