Павел Дуров прокомментировал блокировку Telegram-канала ХАМАС

Собранные осенью в саду или на дачном участке опавшие листья ни в коем случае нельзя сжигать, так как дым и гарь вредят здоровью и ухудшают качество воздуха. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там рассказали, для чего могут пригодиться осенние листья.