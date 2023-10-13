Павел Дуров прокомментировал блокировку Telegram-канала ХАМАС

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Создатель Telegram Павел Дуров рассказал, почему не хочет блокировать каналы движения ХАМАС в приложении, об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.
«Поможет ли закрытие их (ХАМАС) канала спасти жизни или поставит под угрозу еще больше жизней?», - задался вопросом Дуров.
Он напомнил, что на этой неделе боевики предупредили жителей Ашкелона о предстоящих ракетных ударах, чем дали время спрятаться и спасти свои жизни. Предупреждение было опубликовано именно в Telegram.
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