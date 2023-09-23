Педагог из Дубны стала призёром всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Фото: пресс-служба г.о. Дубна
Елена Толкачева заняла третье место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».
Финальный этап конкурса проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 23 сентября. В нем принимают участие педагоги из 40 регионов России.
Сегодня по итогам конкурсных испытаний учитель-логопед школы №1 структурного подразделения «Созвездие» Елена Александровна Толкачева стала лауреатом III степени в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми ОВЗ, с инвалидностью».
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров поблагодарил Елену Толкачёву за неравнодушие, творческий подход к организации образовательного процесса и не подлежащий сомнениям профессионализм, а также пожелал не останавливаться на достигнутом.
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Сегодня по итогам конкурсных испытаний учитель-логопед школы №1 структурного подразделения «Созвездие» Елена Александровна Толкачева стала лауреатом III степени в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми ОВЗ, с инвалидностью».
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Мария Фирсова