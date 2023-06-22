Педагог из Химок представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе профмастерства

Фото: администрация г. о. Химки
Преподаватели соревновались в девяти номинациях образовательного, культурного и спортивного профилей. Отдельно оценивали специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто только начал профессиональный путь. Победителей и призёров наградили в Доме правительства Московской области.
«За звание лучшего в этом году боролись более 300 педагогов дополнительного образования из 44 городских округов. В финал вышли 37 участников», – сообщил на церемонии министр образования Московской области Илья Бронштейн.Конкурс «Сердце отдаю детям» проходил в Московской области в 19-й раз. В сентябре лучшие из участников пройдут заключительные испытания на Всероссийском финале в Санкт-Петербурге.
Школа «Лидер» была открыта в 2021 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Дети посещают такие дополнительные занятия, как робототехника, программирование, прототипирование, английский язык с носителем, проектная деятельность, 3D-моделирование и фехтование.
Ранее «Радио 1» сообщало, что химкинские гонщики стали победителями первенства Московской области по автокроссу.