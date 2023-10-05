Педагог Сергиево-Посадской школы стала призёром конкурса «Учитель-дефектолог России»

Фото: Минобразования МО
Учитель Сергиево-Посадской школы №7 Валентина Галкина стала бронзовым призёром Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России 2023». Она отличилась в номинации «Дефектолог года», сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Ранее Галкина уже принимала участие в конкурсах профессионального мастерства. В 2017 году она стала победительницей муниципального конкурса «Самый классный классный руководитель».
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