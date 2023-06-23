Педагог Спицын рассказал, какими будут экзамены после отмены ЕГЭ

Фото: IStock/Natalia Bodrova
«Самое страшное состоит в том, что у нас вся программа и вся методика преподавания заточена под ЕГЭ. Целое поколение учителей уже иначе работать не может, им надо перестраиваться на ходу. Но вопрос в том, смогут ли они это сделать», — сказал Евгений Спицын в разговоре с «Радио 1».
«На начальном этапе надо уравнять ЕГЭ с другим видом экзамена — традиционный экзамен по вопросам. Нужно синхронизировать подачу документов выпускников школ в вузы, потому что сейчас многие выпускники подают документы дистанционно», — добавил собеседник.Спицын добавил, что система ЕГЭ сделала из современных выпускников потребителей, которые не имеют фундаментальных знаний. Прежняя система образования, по его мнению, могла дать основу по всем областям.
Ранее академик Ямбург объяснил, почему в России только одна школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ.