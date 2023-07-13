Педагоги из Балашихи стали победителями международного конкурса

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Главной целью конкурса было активизировать внедрение инновационных технологий в образовательный процесс и восстановить традиции отечественного образования, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
В ведомстве дополнили, что вжурнале конкурса опубликовали 21 научную статью, написанную молодыми педагогами о традициях, ценностях и практиках Центра наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами МБУ ДПО «Учебно-методический центр».
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