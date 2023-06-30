Педагоги Подмосковья обсудили передовые практики обучения детей с ОВЗ

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В Подмосковье прошла IX Межрегиональная конференция «Вариативные формы образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: опыт и перспективы развития», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Конференция проходила в Образовательном центре № 1 в Ивантеевке. Участниками мероприятия стали свыше 100 учителей из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Мероприятие проходило в очном и онлайн-формате.
Конференция была организована Академией социального управления.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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