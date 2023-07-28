Пенсии, сбор и выплаты детям: что изменится в России с 1 августа

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С 1 августа 2023 года в России вступят в силу новые законы и правила, которые касаются различных сфер жизни граждан. Изменения затронут пенсии, транспорт, туризм и другие области жизни россиян. Подробнее о том, как жизнь граждан изменится в августе 2023 года, — в материале «Радио 1»
Увеличение размера пенсии с 1 августаС 1 августа 2023 года работающие пенсионеры смогут рассчитывать на повышение своих пенсий. Это не просто индексация, а дополнительное повышение пенсий, которые рассчитываются исходя из социальных отчислений получателей трудовой пенсии за предыдущий год. Прибавка не может превышать трёх пенсионных баллов, а максимальная прибавка составит чуть более 372 рублей.
Пенсионеры старше 80 лет, чей юбилей приходится на июль, тоже могут рассчитывать на повышение своих пенсий в августе. Фиксированная часть выплаты будет увеличена вдвое, и все неработающие пенсионеры, достигшие установленного возраста, получат дополнительную выплату в размере 7567 рублей. В данном случае жилой район не имеет значения.
Дополнительные выплаты для семей с детьмиПособие в размере 7 тысяч рублей с 1 августа смогут получить семьи из Московской области. Она положена многодетным семьям с тремя и более детьми, которые признаны нуждающимися. Выплата рассчитывается на каждого ребёнка и будет начислена дополнительно к единовременной субсидии в 3 тысячи рублей, выдаваемую на подготовку к 1 сентября.
Рассчитывать на неё смогут семьи, в которых среднедушевой доход ниже 17277 рублей.
Туристический сбор в российских городахС 1 августа в нескольких городах России начнёт действовать туристический сбор. Гости должны будут платить по 100 рублей за каждый день нахождения в городе. Курортный сбор в качестве эксперимента будет действовать в Санкт-Петербурге до 31 декабря 2024 года.
Сбор не будут платить ветераны, инвалиды войны, удостоенные знаков Героев, инвалиды I и II групп, малоимущие семей, больные туберкулёзом и те, кто приехал в город на лечение.
Внедрение цифрового рубляНакануне президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Согласно документу, он появится в стране с 1 августа, и теперь у российской валюты будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Подробнее о том, что такое цифровой рубль, зачем он нужен россиянам и государству «Радио 1» рассказывало в этом материале.
Повышение утилизационного сбора на автомобилиС 1 августа 2023 года утилизационный сбор для автомобилей увеличится. Размер сбора будет зависеть от мощности двигателя и затронет новые и подержанные автомобили. Согласно новому тарифу, объём отходов, собираемых юридическими лицами, значительно увеличится — со 178,4 до 300 тысяч рублей для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания объёмом до 2 литров; с 281,6 до 844 тысяч рублей — для моторов объёмом от 2 до 3 литров, электромобилей от 32,6 до 3 литров и выше. Владельцы автомобилей премиум-класса будут платить от 970 000 рублей до 1,1 миллиона рублей.
Запрет на трансляцию звуковой рекламыС 25 августа 2023 года вступит в силу запрет на трансляцию звуковой рекламы на наружных рекламных установках. Он затронет рекламу, которую размещают на стенах и крышах зданий, а также на вышках сотовой связи.
Нарушителям закона будет грозить штраф от 4 до 500 тысяч рублей.
Повестки о мобилизации
Недавно правительство России утвердило новую форму повестки по мобилизации. Там теперь будет напоминание об указе президента главы РФ Владимира Путина «о частичной мобилизации». Также в повестке говорится об уголовной ответственности и «временными мерами» за уклонение (например, запретом на выезд из страны и использование транспорта). Раньше военкоматы использовали стандартные повестки, которые выписывают и обычным срочникам.
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Екатерина Шмакова