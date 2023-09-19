Пенсионерка из Долгопрудного уже год приносит гуманитарную помощь для участников СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
«Сладости, крупы, масло, сахар, консервы и обязательно кладу носочки ребятам, чем могу, тем и помогаю. А как иначе? Это же наши мальчики! И наша Россия!», — рассказала Елена Клякина.
«Она приходит каждый месяц, после пенсии, приносит небольшую посылку. Переживает и часто рассказывает о том, как все связано в наших судьбах и в жизни наших народов», — говорит директор КМЦ Долгопрудного Елена Леонова.Елена Борисовна рассказала, что проводила в детстве много времени в Винницкой области на Украине, где проводила летние каникулы у дедушки, у неё там было много друзей.
«Сейчас мне это очень тяжело вспоминать! И до глубины души обидно, что так все случилось. Поэтому, я уверена, что мы на правильном пути, и победа будет за Россией!», — поделилась Елена Клякина.Читайте также:
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