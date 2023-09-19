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Пенсионерка из Долгопрудного уже год приносит гуманитарную помощь для участников СВО

19 сентября 2023, 14:53
Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Жительница Долгопрудного Елена Клякина каждый месяц на протяжении года приносит в Координационный центр поддержки военнослужащих и их семей гуманитарную помощь.
Елена Клякина каждый месяц приносит в небольшой сумке товары, которые покупают на свою пенсию, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
«Сладости, крупы, масло, сахар, консервы и обязательно кладу носочки ребятам, чем могу, тем и помогаю. А как иначе? Это же наши мальчики! И наша Россия!», — рассказала Елена Клякина.

Жительницу Долгопрудного работник КМЦ знают уже в лицо.
«Она приходит каждый месяц, после пенсии, приносит небольшую посылку. Переживает и часто рассказывает о том, как все связано в наших судьбах и в жизни наших народов», — говорит директор КМЦ Долгопрудного Елена Леонова.
Елена Борисовна рассказала, что проводила в детстве много времени в Винницкой области на Украине, где проводила летние каникулы у дедушки, у неё там было много друзей.
«Сейчас мне это очень тяжело вспоминать! И до глубины души обидно, что так все случилось. Поэтому, я уверена, что мы на правильном пути, и победа будет за Россией!», — поделилась Елена Клякина.
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Химик Старостин рассказал об опасности домашних удобрений из отходов
Химик Старостин: удобрения из мясных отходов могут заражать людей сальмонеллой
19 сентября 2023, 14:46

Фото: iStock/terra24

Доцент кафедры химических технологий Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) Андрей Старостин заявил, что домашние удобрения из пищевых отходов могут представлять опасность для здоровья, если не соблюдать меры предосторожности, передает «Газета.Ru».
Старостин утверждает, что нельзя использовать в качестве удобрений испорченную и заплесневелую еду без предварительной обработки или сбраживания. Это относится к мясомолочной продукции, которая в необработанном виде может послужить источником бактерий, а также препятствовать росту растений.

Отмечается, что существуют микроорганизмы, которые несут опасность для людей. К примеру, если человек употребит в пищу плод растения, зараженного бактерией сальмонеллой, то он тоже может ей заразиться. 

«Перед выбрасыванием испорченную мясную и молочную продукцию также рекомендуется подвергнуть термической обработке, чтобы не распространять инфекцию. А тухлое мясо и другие неперерабатываемые отходы необходимо сжигать»», — цитирует химика «Газета.Ru».

По мнению специалиста, не рекомендуется мыть в раковине филе курицы или другое мясо, так как вредоносные бактерии могут остаться на поверхности мойки и перейти на посуду. 

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#подмосковье
#растения
#удобрения
#огород
#мясо
#человек
#отходы
#опасность
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Детям до 7 лет можно ездить в фирменных экспрессах ЦППК бесплатно
19 сентября 2023, 14:33

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дети дошкольного возраста теперь могут бесплатно ездить в фирменных экспрессах Центральной ППК на отдельных местах, а не на руках у взрослых.

Для получения отдельного места для ребёнка нужно оформить бесплатный билет, предъявив свидетельство о рождении, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Раньше, чтобы посадить ребёнка на отдельное место, нужно было оплатить проезд по стоимости взрослого билета. Исключением было предоставление региональной льготы. 

Сначала года в экспрессах ЦППК проехали более 20 тыс дошкольников. Кроме того, там напомнили, что дети до 7 лет могут ездить в электропоездах только вместе со взрослыми.

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В день субботнего велопраздника пассажиры ЦППК перевезли 2 тысячи велосипедов.

За год виртуальный консультант ЦППК обработал почти 30 тысяч обращений.
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#льготы
#мцд
#пассажиры
#цппк
#жители
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В Москве скончался создатель «копейки» Дмитрий Авдесняк
19 сентября 2023, 14:19

Фото: iStock/inga

В Москве скончался создатель легендарной «копейки» ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк. Ему было 85 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, Авдесняк не дожил до своего 86-ого для рождения всего один день. Свою картеру он начал на ГАЗе, там он трудился технологом. Когда открылся АвтоВАЗ, он перешел работать туда и занимался превращением итальянского Fiat-124 в советский автомобиль. 
Позже созданный им автомобиль, в простонародье именуемый «копейкой», был выпущен в 4 846 900 экземплярах.

Также 17 сентября скончался известный российский режиссер Александр Хван. О смерти кинематографиста в социальных сетях сообщил его друг и коллега режиссер Григорий Константинопольский. Александру Хвану было 65 лет. О причине смерти не сообщается.

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#автомобиль
#автоваз
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В Подмосковье за лето не погиб ни один ребёнок-пешеход
19 сентября 2023, 14:10

Фото: Istockphoto / Steven White

Количество аварий в Подмосковье с участием детей-пешеходов минувшим летом сократилось на 44% по сравнению с прошлым годом. При этом за сезон не зафиксировано ни одного погибшего в ДТП ребёнка. Такие данные привела подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
По её оценке, количество происшествий с детьми этим летом сократилось почти на 35%. На 27% снизилось число погибших за лето детей. 
 
В происшествиях, связанных с пожарами и газом, за лето 2023-его пострадали на 40 % меньше детей, чем год назад. 
 
Самую тревожную статистику демонстрируют ЧП на водоёмах и на железной дороге. Несмотря на сокращение общего количества происшествий на воде летом на 14%, погибших стало больше: 16 в 2022 году и 22 в 2023-м. 
 
На железных дорогах пострадали шесть детей, восемь погибли. Половина пострадавших – это дети-зацеперы.

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#ксения мишонова
#дети
#дтп
#московская область
#подмосковье
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«Плачет не переставая»: Состояние Пахмутовой ухудшилось из-за смерти мужа
В окружении Пахмутовой рассказали о ее состоянии после смерти мужа
19 сентября 2023, 14:08

Фото: istock / SeventyFour

Александра Пахмутова сейчас глубоко скорбит о смерти любимого мужа Николая Добронравова.
Изначально Александра Николаевна приняла смерть супруга достаточно стойко, но сейчас ее эмоциональное состояние уходилось, она принимает таблетки и постоянно плачет. Об этом рассказали близкие вдовы«Московскому комсомольцу».

Николай Добронравов ушёл из жизни на 95-м году жизни 16 сентября, не дожив до юбилея 2 месяца. Супруги прожили в браке 70 лет. Поэта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Ранее президент России Владимир Путин выразил Александре Николаевне соболезнования в связи со смертью ее супруга. 

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#смерть
#супруги
#соболезнования
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Подмосковье вошло в топ-3 самых востребованных направлений для октябрьского отдыха
19 сентября 2023, 13:59

Фото: Минкульт МО

Московская область вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в октябре. Их определил российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
На первом месте – город Сочи и Краснодарский край. Как отмечают аналитики сервиса, что популярность этого направления снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем – Москва и Подмосковье. Востребованность у туристов столицы и Московской области повысилась на 48% по сравнению с 2022-м.
 
По данным министерства, за лето период Московскую область посетили 7,9 млн туристов.

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Москвичи в сентябре чаще всего отправлялись в Петербург и Сочи

В этом году Яблочно-книжный фестиваль в Коломне побил свой рекорд по посещаемости





 

 
#минкульт мо
#туризм
#подмосковье
#московская область
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Дмитровчанка стала абсолютной чемпионкой России по выезке 2023 года
19 сентября 2023, 13:58

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В минувшие выходные в конноспортивном комплексе Maxima Park завершились главные старты России по выездке, победительницей которых стала представительница Дмитровского округа.
За титул Чемпиона России по выездке боролись 27 сильных спортсменов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Чемпионом России стала представительница Дмитровского округа Регина Исачкина, выступавшая на 14-летнем мерине венгерской теплокровной породы по кличке Фирка. Чемпионка набрала 220,934%,
«Поздравляю дмитровскую спортсменку с отличным выступлением и заслуженной победой! Я очень рад, что именно в нашем округе проходят такие масштабные и зрелищные события для болельщиков конного спорта и просто любителей активного отдыха», — поделился  глава Дмитровского округа Илья Поночевный.
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Более 400 человек прошли диспансеризацию в Дмитровском округе.

В Дмитровском округе с начала сезона очистили 25 прудов.
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Цифровой паспорт: адвокат Захидов рассказал, как и где будет работать новый документ
Адвокат Захидов заявил о возможных утечках данных из-за цифрового паспорта
19 сентября 2023, 13:24

Фото: IStock/JessAerons

В России появится цифровой паспорт. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ определяет порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного.
Согласно тексту, правительство России должно за три месяца определить, когда и как можно будет использовать цифровое удостоверение. Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов объяснил «Радио 1», зачем нужен электронный документ и какие риски он несёт.

Зачем нужен цифровой паспорт?

Предполагается, что не нужно будет переписывать анкетные данные из обычного паспорта, не нужно будет показывать бумажный паспорт, не нужно вести ненужную писанину, предоставлять информацию. Достаточно будет показать обычный QR-код, который автоматически сформируется из приложения на едином портале «Госуслуги».

Как получить цифровой паспорт?

Сейчас в течение трёх месяцев правительство определит назначение цифрового удостоверение. Также специалисты должны разработать специальное приложение. Только после этого можно будет начать использовать удостоверение. Подаётся это всё как добровольческая история. Но единственный нюанс, — для получения предполагается наличие биометрических паспортов. Сначала нужно будет получить этот биометрический паспорт, а потом уже заниматься формированием мобильного приложения, в которое будет закачана вся информация о человеке.

Где работает цифровой паспорт? 

Цифровой паспорт будет работать по всей России. Однако есть риск, что в малых городах и регионах инициатива не приживётся, потому что там негде его показывать. Также электронное удостоверение не будет пользоваться спросом у пожилых людей.

Какие минусы есть у цифрового паспорта?

Есть опасения, что в свободный доступ будут утекать базы данных. Но мы и так уже давно живём за стеклом, поэтому говорить о какой-то сохранности персональных баз данных не приходится. Мы понимаем, что защита, к сожалению, не надлежащая. Сегодня пока не могут обеспечить полную сохранность данных.

Но сегодня те же самые данные россиян и так хранятся в ЗАГС, в МВД, в поликлиниках и так далее.

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Юрист Ярмуш: увеличивать отпуск работникам нужно за хорошие результаты труда
19 сентября 2023, 13:07

Фото: iStock/anyaberkut

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова увеличить отпуск в России до 35 дней для граждан, которые имеют существенный трудовой стаж. Об этом сообщает RT.
Юрист заявила, что отпуск должен остаться так, как он и прописан в Трудовом кодексе РФ. По ее словам, можно позволить работодателю продлевать отпуск специалисту, исходя из трудовой необходимости и каждого индивидуального случая.

«Необходимо сделать это не императивной нормой, а нормой, которая даёт право работодателю увеличить отпуск в виде определённых бонусов, преференций за хорошие результаты труда», — цитирует Ярмуш RT.

Ярмуш подчеркнула, что в разных сферах экономики пропуск рабочих дней может негативно влиять на возможность специалиста вернуться к исполнению своих рабочих обязанностей.

Напомним, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить отпуск до 35 дней для граждан, которые имеют существенный трудовой стаж. 

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