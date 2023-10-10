Пенсионерка в три захода отдала мошенникам миллионы рублей

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Женщина в возрасте 82 лет из Москвы стала жертвой мошенников, которые убедили ее передать шесть миллионов рублей, сообщили на сайте столичной прокуратуры. Злоумышленники утверждали, что это необходимо для помощи родственнице, пострадавшей в аварии.
Мошенники вначале связались с пенсионеркой и представились ее двоюродной сестрой, рассказав, что они попали в ДТП. Следом за этим на телефон ответил мужчина, выдав себя за следователя. Он утверждал, что для лечения родственницы требуется срочно два миллиона рублей. Под влиянием манипуляций «родственных» голосов, женщина согласилась помочь, собрав указанную сумму и передав ее курьеру.
Позднее жертву обмана уведомили о наличии других пострадавших в ДТП и необходимости средств для их лечения. Пенсионерка вновь передала два миллиона рублей курьеру, поверив этой истории.
Требования о предоставлении денег поступили и в третий раз. После передачи средств женщине стало ясно, что она стала жертвой мошенничества. Она обратилась к реальному родственнику и рассказала о произошедшем. Вслед за этим была подана заявка в полицию, и в настоящее время правоохранительные органы ведут расследование с целью выявления и ареста преступников.
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Позднее жертву обмана уведомили о наличии других пострадавших в ДТП и необходимости средств для их лечения. Пенсионерка вновь передала два миллиона рублей курьеру, поверив этой истории.
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Артем Кузьмин